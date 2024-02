"Premio Women for Culture and Peace 2024 a Angela Maria Fruzzetti e Clementine Pacmodga: donne impegnate per la pace e la cultura"

E’ stato assegnato alla collega e scrittrice Angela Maria Fruzzetti e alla scrittrice della Costa d’Avorio Clementine Pacmodga il premio ’Women for culture and for peace-International Award 2024’. Si tratta di un riconoscimento assegnato da una giuria internazionale a donne la cui personalità ha avuto, e ha modo, di esprimersi in ambito accademico, sociale e culturale a livello mondiale, impegnate attivamente nel promuovere azioni concrete di pace e cultura. La presidente del premio è Marina Pratici, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, ’Gran Dama’ della cultura europea, poetessa e critica letteraria.

"Finalmente dopo aver premiato donne lontane, grandi personalità nel mondo, premiare una donna del territorio è stato molto emozionante. Assegnare questo riconoscimento ad Angela Maria Fruzzetti, prima donna apuana a riceverlo, è motivo d’orgoglio – ha commentato Marina Pratici –. Con lei è stata premiata anche Clementine Pacmoda, una grande scrittrice della Costa D’Avorio che si batte per i diritti umani".

"Sono onorata per aver ricevuto questo prestigioso premio – ha detto Fruzzetti –. Cultura e pace sono due tematiche a cui si ispira tutto il mio lavoro, in ogni campo. Sono il frutto della battaglia che tutte le donne conducono ogni giorno per conquistare i propri diritti e che lavorano giorno dopo giorno per intessere la cultura della pace nel mondo, partendo dalla loro vita, dalle loro famiglie, dalle loro comunità. Messaggi di giustizia sociale che corrono sopra un filo che mai si spezza. Le mie scritture, il mio lavoro nel mondo del sociale, appartengono al patrimonio collettivo di tutte le donne che si rispecchiano nel valore universale della pace. Sono grata alla presidente e alla giuria del premio per avermi incoronata di questo prestigioso riconoscimento che mi impegna ulteriormente".

’Women for culture and for peace–International award 2024’ è organizzata in collaborazione con l’associazione ’Culturalmente Toscana e dintorni’, rappresentata da Gaia Greco, dall’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad e il Cenacolo internazionale di arti e di lettere ’Le nove muse’. La cerimonia si è svolta nella sala del Comune di Carrara nell’ambito dell’incontro ’Olympus-Le parole dell’amore’ alla presenza del consigliere regionale Pd, Giacomo Bugliani, e di nomi importanti nel panorama culturale italiano ed estero.