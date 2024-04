Premio Siciliano, slitta al 4 maggio la scadenza per le iscrizioni

Slitta la data di scadenza del premio Ciro Siciliano. L’associazione culturale Eventi sul Frigido rende noto che sono in arrivo gli elaborati del concorso per le scuole premio "Maresciallo Ciro Siciliano - Pace giustizia libertà democrazia – Forno 13 giugno 1944-2024", giunto alla diciassettesima edizione. L’associazione annuncia che la data di scadenza slitta di una settimana: per la presentazione dei manifesti è fissata per il giorno sabato 4 maggio mentre per i componimenti martedì 6 maggio.

Il premio è diventato un appuntamento con le scuole per trattare il tema della memoria e riflettere sui valori di pace, giustizia, libertà, democrazia soprattutto in questo periodo in cui la pace in Europa, dopo 79 anni, è minacciata dalla guerra in Ucraina. Avvicinare i bambini e gli adolescenti alla memoria è un dovere per gli adulti, e il premio ha l’obiettivo di mantenere viva, soprattutto nei giovani, la memoria della guerra di liberazione e dell’importanza dei valori sanciti nella nostra Costituzione. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Eventi sul Frigido con la Famiglia Siciliano, con le associazioni Insieme, Occhioni e Magrini, Accademia apuana della Pace e mantiene il patrocinio del Comune di Massa, della Provincia di Massa Carrara, della Regione Toscana (su richiesta) con la collaborazione dell’ Arma dei Carabinieri, Anpi, Fivl, Anvcg e Anfcdg. Il premio ha sempre registrato una buona affluenza di partecipanti e l’associazione ha fatto il possibile per mantenere il filo con le scuole anche durante la pandemia. Per la consegna del materiale contattare l’associazione culturale Eventi sul Frigido, cell 320 8336 417. Bando e scheda di adesione sono pubblicati anche sulla pagina www.facebook.com/premiocirosiciliano