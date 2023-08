Premio Scarabello Evani, Sanzo e gli altri Big dello sport in piazza "Guardiamo al cinema"

Campioni dello sport, ma anche giovani talenti. Cercando di sensibilizzare le persone sul tema della disabilità. Tutto questo e molto di più è stato messo al centro durante la kermesse del Premio Scarabello, promosso ad Aulla. Luigi Scarabello, originario di Albiano Magra, è stato medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino nel 1936.

Nella sua lunga carriera è stato giocatore del Genoa e dello Spezia Calcio, dove in seguito ha svolto anche attività di allenatore per passare poi alla carriera di attore e regista accanto alla moglie, l’attrice Lilia Silvi, con cui formò una coppia ammirata. Aulla lo ha ricordato con la terza edizione del Premio Scarabello, partecipato evento che è andato in scena in una piazza Gramsci davvero piena di persone. Sul palco tanti atleti, dirigenti, giornalisti e personalità di spicco del panorama nazionale. Al centro come detto c’era lo sport, inteso anche come valorizzazione dei giovani emergenti, focus di approfondimento sulla salute, l’inclusione e la disabilità.

Tra i grandi protagonisti Chicco Evani, ex campione del Milan di Sacchi ed ex viceallenatore della nazionale italiana, la calciatrice della Juventus femminile Ginevra Moretti, il presidente della Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei, l’oro olimpico di scherma ad Atene 2004 Salvatore Sanzo. Insieme a loro i dirigenti di Juve e Inter Luca Maggiani e Giorgio Schenone, il commentatore tv ed ex arbitro Tiziano Pieri, l’atleta Francesca Baldini, i giornalisti Paolo Paganini, Enzo Bucchioni e Luca Serafini, l’ex preparatore atletico del Milan Vincenzo Pincolini. A organizzare la serata un team di amministratori e dipendenti comunali, promotore è stato il vice sindaco Roberto Cipriani.

"E’ stata una splendida serata – ha detto Cipriani, a margine dell’evento – in compagnia di grandi campioni dello sport di ieri, di oggi e di domani, grandi professionisti del giornalismo sportivo che hanno raccontato aneddoti ed esperienze incantando lo splendido pubblico intervenuto. Lo spirito del premio è stato quello di promuovere lo sport in tutte le sue sfumature, con la presenza di grandi campioni nazionali e rappresentanti locali del mondo dello sport che con passione e costanza raggiungono importanti risultati sportivi, rendendoci orgogliosi dei figli della nostra terra. Grazie all’amministrazione, ai dipendenti comunali, alle associazioni, agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile la serata. Stiamo già pensando al prossimo anno, ci saranno diverse sorprese in serbo, ci orienteremo verso il cinema, visto che Scarabello, durante la sua vita, è stato anche un apprezzato attore".

Monica Leoncini