Premio Pier Delle Vigne a Vecchi, Ricci e Chisena per i loro studi illuminati

E’ andato alla professoressa Eliana Vecchi il Premio Pier delle Vigne, alla carriera, per i suoi importanti contributi e risultati scientifici nel campo della medievistica e della dantistica lunigianese. Per la prima edizione, la commissione ha attribuito altri due premi alla professoressa Lucia Battaglia Ricci, già docente all’Università di Pisa, e alla dottoressa Anna Gabriella Chisena, ricercatrice presso l’Università di Bologna. L’assegnazione dei Premi Pier delle Vigne è avvenuta nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro della Rosa, presentata dalla preside Lucia Baracchini e introdotta dal sindaco Jacopo Ferri con gli interventi della professoressa Biancamaria Rizzardi, presidente del Sistema bibliotecario dell’ateneo di Pisa, del professor Alberto Casadei, direttore del Laboratorio ipermediale dantesco e del preside del Liceo vescovile pontremolese don Pietro Pratolongo. Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche i docenti dell’Università di Pisa Leyla Livraghi, Paolo Pontari, Michelangelo Zaccarello e lo storico locale Paolo Lapi. La professoressa Vecchi è presidente della sezione lunense dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e dirige la rivista scientifica “Giornale Storico della Lunigiana e del Territorio Lucense“. La studiosa ha contribuito a far luce su aspetti poco conosciuti della storia locale, esaminando reperti e documenti di fondamentale importanza oggi per ricostruire il mosaico delle testimonianze materiali e documentarie della Lunigiana storica. Il Premio Giovane Ricercatrice è stato consegnato alla dottoressa Anna Gabriella Chisena come personalità emergente nell’ambito degli studi danteschi contemporanei e autrice dell’importante volume “Le prime stelle di Dante“. Con questa pubblicazione, Chisena si è imposta come una dei massimi esperti di astronomia dantesca e due-trecentesca. Alla professoressa Lucia Battaglia Ricci, professoressa di letteratura italiana il Premio Pier delle Vigne è stato assegnato "nella cornice di un impegno accademico di altissimo profilo - si legge nella motivazione - i suoi studi sulla tradizione illustrativa della Commedia si sono particolarmente distinti per il loro carattere innovativo, nel metodo e nei contenuti, nonché per l’approccio organicamente interdisciplinare, che ha posto in rilievo la riflessione sulla valenza esegetica delle figurazioni antiche e moderne, dai codici miniati fino a illustrazioni e visualizzazioni contemporanee".

N.B.