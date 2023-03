Premio ’Oro’ al Noa Trattamento degli ictus con numeri da record

Il Noa è ospedale Angels: ieri mattina è stato conferito all’area vasta Toscana nord ovest il prestigioso riconoscimento "Oro". L’evento si è svolto nell’auditorium dell’ospedale di Massa alla presenza, tra gli altri, del direttore dell’ospedale Apuane, Giuliano Biselli, del direttore della Neurologia di Massa, Alessandro Napolitano, del vice direttore del dipartimento delle Specialità mediche, Renato Galli e del responsabile regionale della Rete Tempo Dipendente Ictus, Giovanni Orlandi. Il premio "Oro" viene riconosciuto ai centri che abbiano registrato almeno 30 pazienti trattati con fibrinolisi in 3 mesi, con un intervallo dall’ingresso in ospedale all’inizio della fibrinolisi inferiore a 60 minuti nel 50% dei casi, valutando anche altri parametri. Nel corso del 2022 all’ospedale Apuane sono stati trattati con fibrinolisi sistemica 97 pazienti affetti da ictus ischemico e 38 pazienti sono stati centralizzati a Pisa per una trombectomia primaria o secondaria, eseguita in poco più del 50% dei casi.

"Questo può essere un primo importante passo per il nostro ospedale – ha evidenziato il dottor Biselli – che partecipa nel suo complesso al percorso, che potremo migliorare ulteriormente grazie anche al prossimo ampliamento del Pronto soccorso. Dopo il Pegaso d’Oro arriva dunque un altro importante riconoscimento, che ci fa molto piacere, frutto di un duro lavoro di squadra. Ringrazio tutti coloro - medici, infermieri, tecnici – che partecipano a questa attività aver ottenuto questo risultato".

"Grazie a tutti i professionisti – ha aggiunto il dottor Galli –. Come dipartimento delle specialità mediche abbiamo creduto molto in questo percorso, tanto che abbiamo istituito un monitoraggio a livello dipartimentale, affidato al dottor Alberto Chiti. Un risultato come quello che viene presentato oggi a Massa, si ottiene non solo grazie ad un’unità operativa di Neurologia ben strutturata ma anche con un’adeguata organizzazione di presidio, aziendale e di area vasta".

Soddisfatto anche il professor Orlandi, che adesso ricopre un importante ruolo regionale sulle reti tempo dipendenti: "Sono contento che l’ospedale Apuane abbia ricevuto per primo nell’area vasta questo riconoscimento. L’obiettivo, adesso, sempre in collaborazione con Angels, deve essere quello di arrivare ad avere un vero team aziendale: 9 nodi dell’Asl Toscana nord ovest che parlino tutti la stessa lingua. Questa è un’autentica priorità".

Il dottor Napolitano, direttore della Neurologia, e il medico della stessa struttura, dottor Chiti, hanno poi illustrato come funziona la gestione del paziente con ictus iperacuto. Il dottor Chiti ha quindi fornito tutti dati dell’attività svolta nel 2022. Alessia Santori, consulente dell’iniziativa Angels per il Centro Italia, ha infine consegnato ufficialmente il riconoscimento al Noa.

Angela Maria Fruzzetti