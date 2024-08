Premio Mercurio d’Argento. In piazza Aranci arriva Mogol

Workshow formativi con protagonisti di spessore, serate per il grande pubblico in piazza Aranci e, ovviamente, il concorso dedicato a compositori emergenti di musica per l’immagine. Tutto è pronto per ospitare, a partire da domani e sino a sabato, la sesta edizione del Premio Mercurio d’Argento - Città di Massa. "Sono orgoglioso di dare il benvenuto alla sesta edizione del Premio Mercurio d’Argento - dichiara il sindaco Francesco Persiani - un evento che conferma la nostra città come epicentro culturale e musicale di rilievo. Dal 21 al 24 agosto, il centro storico di Massa e Marina saranno animati da una serie di appuntamenti imperdibili dedicati alla musica per l’immagine, un settore che fonde l’arte visiva e quella sonora in un linguaggio universale". Confermate anche quest’anno le numerose attività già sperimentate con successo: il concorso per compositori emergenti, i workshop formativi con figure di spicco del mondo cine-musicale e serate musicali in Piazza Aranci aperte al grande pubblico. "Questi eventi non solo promuovono il talento e la creatività, ma offrono anche momenti di condivisione e crescita professionale per appassionati e addetti ai lavori. Il Premio Mercurio d’Argento è un’iniziativa che testimonia l’impegno del nostro Comune nel promuovere la cultura e il sostegno ai giovani artisti. Invito tutti a partecipare e a vivere questa straordinaria esperienza musicale".

Tre le serate organizzate in piazza Aranci e rivolte al grande pubblico. Si parte giovedì, alle 21.30, con l’Ennsemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno che eseguirà un viagglio ’Alla scoperta di Morricone. Si prosegue venerdì, sempre alle 21.30, con ’ Mogol racconta Mogol’, che vedrà il più grande poeta della canzone italiana esibirsi insieme a Monia Angeli, Stefano Nanni e Riccardo Cesari. Sarà l’Henry Mancini Celebration’ a chiudere, sabato alle 21.30, gli eventi del Premio Mercurio. A eseguire il tributo al grande compositore, di cui ricade il centenario dalla nascità, sarà l’Ensamble strumentale dell’Orchestra italiana del Cinema. Parole di entusiasmo per l’esordio della sesta edizione del Premio Mercurio arrivano anche dall’assessore al turismo e ai grandi eventi. Provo emozione nell’annunciare la quattro giorni tra workshop e serate di musica e cultura del Premio Mercurio d’Argento – aggiunge Giorgia Garau -. Quest’anno abbiamo un cartellone davvero ricco e composto da grandi nomi, a dimostrazione del nostro essere un’amministrazione che con costanza lavora per consolidare eventi di grande caratura per tutti i cittadini e turisti".