Premio ’InSieme’ alla Clacson Beauty Musical di Avenza. Dopo un’attenta valutazione della commissione, la decisione di assegnare il riconoscimento è andata alla scuola di musical di Maria Corsini che è un fiore all’occhiello dell’intera provincia. Il premio è stato conferito nell’ambito di un incontro nella sede di viale Zaccagna che ha accolto la presidente del premio, Angela Maria Fruzzetti, Daniele Tarantino, presidente dell’associazione InSieme, e Francesca Bianchi, componente della commissione e vincitrice a sua volta del premio. "Un premio all’impegno e alla fatica che i ragazzi mettono – ha commentato Maria Corsini –. Le vittorie non sono punti di arrivo ma di partenza, così come questo premio InSieme, stimolo per continuare a impegnarsi nel futuro, con sacrificio".

La Clacson viene da lontano e quest’anno ha festeggiato i vent’anni di attività. Ha vinto diversi campionati nazionali e internazionali e ultimamente i ragazzi Under 15 e Over 15 sono campioni mondiali di arti performative, partecipando al campionato che si è svolto a Ostia Antica. Nella sezione mondiale gli allievi della Clacson hanno rappresentato l’Italia in finale e i bimbi under 15 hanno vinto contro l’Albania. Non da meno gli over 15, presenti con l’inedito "Senz’ ali né gloria" dedicato ai cavatori apuani, per la prima volta presentato a una competizione mondiale. La storia in musical dei nostri cavatori ha conquistato la giuria e ha vinto la finale contro l’Argentina e la Bulgaria. Grandi soddisfazioni.

Lo scorso settembre ha fatto visita alla scuola il compositore argentino Pablo Flore Torres, musicista di fama internazionale con cui la Clacson coopera e che ha all’attivo collaborazioni con la Disney Picture. Maria Corsini annuncia anche l’arrivo di un progetto inedito a cui il compositore sta lavorando e che coinvolgerà tutta la scuola, sia i grandi che i bambini. Insomma, un centinaio di allievi per una realtà molto attiva, sempre presente. Da sottolineare il debutto al teatro Guglielmi con il successo di "Senz’ali né gloria", riproposto in pillole (per questione di spazi) in tre date anche a Carrara. Un’estate intensa prima di convolare al successo dei mondiali.

Maria Corsini dirige la direzione artistica e il reparto musical mentre Michele Trombella e Simona Fruzzetti sono gli insegnanti di canto, Linda Paglini del tip tap. Una scuola completa che unisce il linguaggio del canto, della recitazione e del tip tap, discipline indispensabile per il musical. Ballare, recitare, cantare: "Siamo felici e orgogliosi – concludono allieve e allievi –. Oggi vedete una piccola rappresentazione ma siamo molti di più ed è bello ritrovarci tutti insieme grazie ai nostri insegnanti". Il premio InSieme è un grazie, come ha concluso Daniele Tarantino, al lavoro della scuola conosciuta a livello internazionale, dichiarando la disponibilità e il sostegno futuro dell’associazione Insieme.