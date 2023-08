Premio Insieme al musical ’Sister Act’ in dialetto massese

Premio Insieme per il coinvolgente musical ’Sister act’, in dialetto massese ’En convento…ajè talento’. A ricevere il premio erano presenti Anna Maria Mosti, ideatrice e direttrice artistica del film, con gli attori Fernando Petroli, regista del film, e Fabio Cristiani. Come è stato ricordato,il premio Insieme viene assegnato a persone che fanno qualcosa di buono per il territorio e dire loro grazie. E la cultura lascia sempre il segno. Ricordiamo che in un teatro Guglielmi strapieno sono state replicate tre serate e il ricavato è stato destinato all’attività di ricerca, cura e accoglienza dell’Opa della Fondazione Monasterio. Quindi, arte del teatro per la solidarietà. Anna Maria Mosti ha ringraziato Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti per aver ricordato l’impegno della compagnia teatrale ’El convento’. Anche Petroli e Cristiani hanno ringraziato per questo importante riconoscimento al loro impegno nel mondo del teatro. L’intenzione, date le numerose richieste, è di ripetere ’Sister Act’ in autunno-inverno coinvolgendo anche le scuole. Mosti, intanto, organizzerà, il 2 ottobre, la prima festa dei nonni a Massa.