Premio ’Insieme’ a Francesca Nobili, Manola Caribotti e Lara Maggiani

Premio "Insieme" per l’assessore alla cultura del comune di Fivizzano, nonché presidente dell’associazione Medicea, Francesca Nobili, e per le artiste Manola Caribotti e Lara Maggiani. Nella sede di Confimpresa è stato assegnato il riconoscimento che l’associazione Insieme, da diversi anni, destina a persone che si sono distinte sul territorio per il loro impegno. La motivazione del riconoscimento è riferita all’iniziativa che il Comune di Fivizzano ha ideato attorno al magico evento di Pinocchio. Fivizzano ha accolto l’evento coinvolgendo l’artista e scrittrice apuana Manola Caribotti con il suo libro ’Pinocchio in viaggio’ accompagnata dalle coreografie della scuola massese ’Arts & Musical School’ di Lara e Morena Maggiani. Il riconoscimento alle protagoniste dell’evento lunigianese è stato consegnato dalla presidente del premio, Angela Maria Fruzzetti, e da Daniele Tarantino. "Accogliamo con orgoglio questo riconoscimento – ha detto Caribotti –. Questo libro sta correndo e io non posso fare altro che seguirlo". Tradotto in lingua inglese, il libro contiene una raccolta di 12 fiabe che narrano le avventure dei personaggi di Pinocchio. Grazie alla Regione, con il consigliere Giacomo Bugliani, e al progetto ’Pinocchio on the road’, il libro è approdato a New York e condiviso in Messico e in Giordania".