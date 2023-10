Premio d’arte ’Anita Fiaschi’. I 18 ambasciatori della città

Sono diciotto i finalisti delle sei sezioni del premio Anita Fiaschi, che saranno premiati sabato 28 ottobre alle 16 nella chiesa delle Madonna delle Lacrime. Il premio organizzato da Polartis è patrocinato da Comune e ‘Fondazione città del libro’, con il sostegno economico di Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Rotary Club Carrara Massa e Ambiente Spa. "Il premio è un riconoscimento agli ambasciatori di Carrara che mancava negli eventi della città – spiega la direttrice, Emma Castè –. Anche in questa edizione abbiamo selezionato esperienze che a nostro avviso, e ringrazio per questo lavoro Nicola Giannotti (nella foto con Emma Casté) e Alessandro Matteucci, incarnano lo spirito ed i valori che hanno mosso Anita Fiaschi, la prima donna a diplomarsi in scultura all’Accademia".

Per la sezione cinema e video hanno vinto la Fondazione Sistema Toscana per la campagna #ioabbracciolatoscana, i Mollica’s per il video dedicato a Massa, Carrara e Colonnata, Discover Carrara per la promozione dei territori. Per la sezione teatro il coro Monte Sagro, Paola Vinciguerra di Arte in Movimento, il ballerino del marmo Alex Bordigoni. Per la sezione narrativa Alessandra Cotoloni, Luca Barbieri, Sergio Giorgi. Nel giornalismo saranno premiati Romano Bavastro, Federico Monechi e l’Accademia Aruntica. Le scultrici Marianna Blier e Verena Mayer Tash e la Cooperativa Scultori di Carrara sono in lizza per la categoria arte. Per la sezione architettura e designer Paolo Ulian, Paolo Camaiora e la start up ‘Fashio Tech FiliPari’ di Alice Zaudeschi e Francesca Pievani.

I 18 finalisti saranno giudicati da una giuria popolare formata da Patrizia Vianello (Ambiente Spa), Lucia Venuti (Direttrice Nausica), Gian Carlo Pardini (scrittore), Giovanni Tarantola (Fondazione Città del Libro), Tina Buffoni (Comitato Pro Torano), Gianvincenzo Passeggia (Autorità Portuale), Perlio Baratta (commercialista), Giacomo Bugliani (consigliere regionale), Elisabetta Marino (docente universitaria), Vincenzo Tongiani (Presidente Rotary Carrara Massa). E intanto Emma Castè, anche curatrice di ‘Torano notte e giorno’ assieme al comitato Pro Torano hanno già pubblicato il bando per partecipare alla decina edizione del premio Franco Borghetti in programma tra luglio ed agosto 2024. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 maggio.