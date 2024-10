Premio Città Fiabesca In gara oltre 800 penne

Con "Massa, Città fiabesca di Mare e di Marmo", premio letterario internazionale, Villa Cuturi ha accolto i vincitori di questa diciottesima edizione. L’evento si è svolto nel giardino dello chalet a Marina di Massa e, contemporaneamente, è stata presentata anche la mostra "Cromatismi in materia" di Luca Fruzzetti (in arte Dale). Dunque, la cerimonia premiativa è iniziata all’insegna dell’arte a 360 gradi, abbracciando anche la musica con l’esibizione della cantante Ilary Zin accompagnata dal chitarrista Roberto Benedetti. Tra un premiato e l’altro, nella scenografia naturale della Villa, Pietro Chesi e gli attori del Teatro dialettale massese, Sergio Rossi, Marisa Rubini e Sabrina Angeloni hanno divertito e intrattenuto il pubblico con le loro esilaranti scenette. Le letture sono state affidate ad Alessandra Brenzini e ai poeti stessi, accompagnati dal sottofondo musicale delle giovane violinista Letizia Buonsignore. Rosaria Bonotti e Giuliano Lazzarotti, patron del premio, hanno condotto la cerimonia. Soddisfatto Lazzarotti per la buona riuscita e il successo di questa edizione che ha visto l’adesione di oltre 850 tra poeti e scrittori, provenienti da molte località italiane ed estere. Il premio è promosso dall’associazione Culturale Versilia Club con il patrocinio del Comune di Massa, Provincia di Massa Carrara e Regione Toscana. I premi letterari, tra cui in modo particolare quelli in terra apuana, oltre a promuovere e a diffondere la cultura e a organizzare meeting di spessore artistico e culturale, diventano un veicolo importante per la promozione del turismo breve. Sono molti, infatti, quei poeti e quegli scrittori che si spostano da luoghi lontani per partecipare a questi premi letterari e contestualmente concedersi un paio di giornate da trascorrere sul nostro territorio, che gode di una spiccata vocazione turistica.

Premiati nella sezione Poesia a tema libero, 1° Umberto Vicaretti; 2° ex aequo Sergio Balestra e Franco Fiorini; 3° ex aequo Sheiba Cantarano e Pier Giulio Cantarano; 4° Francesca Boi; 5° Nazzareno Bartolozzi. Nella sezione libro di poesie edito 1° assoluto lo svedese Daniel Gahnertz. Sezione "Un racconto in cento parole" premio ex aequo a Marcello Lazzeri e a Giovanni Mori. Nella sezione narrativa edita vince Rosalba Di Camillo. Sezione narrativa inedita con proposta di contratto editoriale per: Enio Venturi; Rita Arrabito; Sebastiano Parrella. Molto partecipata anche la sezione poesia in dialetto: premio ex aequo per Giuseppina Terranova e Massimo Ghio. Sezione Arte fotografica: Azeddine Mouddaoui; Patrizia Cannazza; Paolo Niccolai.

Angela Maria Fruzzetti