Premio "Carità è donarsi" Tra letteratura e solidarietà

Cresce la solidarietà per il premio letterario ’Carità è donarsi’. Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione in programma domani, alle ore 19.45, nella piazzetta della frazione massese di Bergiola Maggiore, nel contesto della valorizzazione dei borghi apuani. Nato nel 2020, anno della pandemia, il premio è organizzato dal Centro sociale Caritas onlus di Massa e ha come finalità quella di aiutare la Mensa dei poveri. Soddisfatto il presidente Luciano Manfredi: "Quest’anno il numero dei partecipanti è in crescita – commenta –. Tuttavia, indipendentemente dalle partecipazioni, sono tante le persone che hanno fatto donazioni per il centro sociale. Avvertiamo quindi una grande sensibilità verso questo premio che unisce la letteratura alla solidarietà". Il premio ha il patrocinio d: Regione, Provincia, Wikipoesia, associazioni Movimento Internazionale Letterario Group, L’Isola Felice, Culturale Ricreativa Pubblica Assistenza di Bergiola e Bargana, Acm Nuovi Occhi sul Mugello, Unione Mondiale dei poeti per la pace e la libertà, Caffè Artistico Letterario Apuano. Ecco i vincitori di questa edizione.

Poesia a tema libero: 1° classificato Stefano Baldinu, 2° Stefano Peressini, 3° Lucia Lo Bianco.

Racconto breve: 1° Gabriele Andreani, 2° Ersilia Torello, 3° Margherita Fiore Satta.

Libro edito di poesia: 1° classificato Davide Rocco Colacrai, 2° Irma Kurti, 3° Rita Muscardin.

Video poesia: 1° Iris Vignola, 2° Luisa Di Francesco, 3° Lolita Rinforzi.

Premio speciale della giuria ’Pietro e Francesco Zaccagna’ a Ubaldo Spiga; premio speciale Alpi Apuane ’Bruno Mannella’ a Giancarlo Parolini; premio speciale ’Solidarietà’ a Stefano Antonelli, Susanna Musetti, associazione Poeti solo Poeti. Premio speciale Bergiola Maggiore a Tiziana Monari.

Miglior poesia straniera: Elisa Ramirez di Mayaguez (Porto Rico). E ancora: premio alla carriera: Fabio Pilade Paolo Milani; premio alla cultura: Marina Pratici; premio speciale: Luca Fruzzetti.

Infine, menzioni di merito per Angela Donna, Stefania Siani, Alessandro Izzi, Alessandro Corsi, Fausto Marseglia, Marina Doria, Vito Sorrenti, Adalgisa Licastro, Roberta Pisani, Manuela Melissano, Francesco Fedele, Elisabetta Liberatore, Patitucci Francesca, Sante Serra, Maria Grazia Bevilacqua, Lucia Lo Bianco, Roberto Casati, Domenico Ponticelli, Egizia Malatesta. Segnalazioni per: Franca Polini, Marco Iemmi, Ludovica Faiani, Claudio Bizzi, Loreta Carcaterra, Letizia Luise, Tiziano Tonetti, Devid Bracaloni, Valentina Tortora,Barbara Molinari, Carla Sautto Malfatto, Giuseppe Raineri, Russo Laura, Daniele Ambrosini, Roberto Bigotto, Gemma Messori, Francesca Patitucci. Premio Bontà... a sorpresa. Nell’occasione, il borgo di Bergiola, domani, diventerà una vetrina di arte e letteratura all’insegna della pace e contro ogni forma di violenza.

Angela Maria Fruzzetti