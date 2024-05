Premio Bancarellino. Oltre 1300 studenti al voto. Festa, teatro e laboratori

Torna per i ragazzi il piacere della lettura nel segno del Bancarellino. Il premio che seleziona i migliori libri per ragazzi, giunto alla 67esima edizione, presenta 5 storie il cui denominatore comune è la forte presenza dei valori di sentimento e fantasia. I cinque libri finalisti scelti nell’ambito del progetto ’Lettura’ creato dalla Fondazione Città del Libro e che ha coinvolto gli studenti di 140 istituti secondari di primo grado di tutta Italia, con una popolazione di lettori di oltre 10mila alunni, sono ’Hikikomori’ di Ariela Rizzi e Fabrizio Silei (Einaudi ragazzi), ’Kitsune l’ombra della volpe’ di Cecila Randall (Gribaudo), ’Fino all’ultima #challenge’ di Daniele Nicastro (Lapis), ’Non la sfiorare!’ di Roberto Morgese (Raffaello), ’Berlino 1936’ di Giuseppe Assandri (San Paolo) che si contederanno l’ambita fascetta e l’artistica ceramica del San Giovanni di Dio, scultura del maestro Umberto Piombino. Oggi a Pontremoli 1.300 studenti da tutta Italia, in rappresentanza delle scuole che hanno partecipato per vivere una giornata dedicata alla letteratura per ragazzi al termine della quale sceglieranno con votazione individuale e anonima il libro vincitore. La giornata promossa da Fondazione Città del Libro e Associazioni Librai Pontremolesi e delle Bancarelle, organizzatrici del Premio Bancarella, avrà inizio alle 9 con l’accoglienza delle scuole e la distribuzione agli alunni elettori dei certificati di voto. Alle 10 inizieranno le attività collaterali riservate agli studenti quest’anno arricchite di nuove iniziative.

Gli eventi sono ’Cinque libri in cerca d’attore’ con il patrocinio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, in collaborazione con il Teatro del Pratello, laboratorio di scrittura drammaturgica, nel quale verranno rielaborati i temi, le trame e i personaggi di ognuno dei 5 libri finalisti al fine di realizzare un breve canovaccio teatrale per ciascun libro. Poi ’Libri al Centro’, in collaborazione con il Centro Giovanile Mons. G. Sismondo, incontro con gli autori e attività di lettura e ludico culturale sui libri. Si prosegue con ’Pontremoli: sulla via di Sigerico fino al Barocco’ in collaborazione con I.S.Pacinotti- Belemesseri (indirizzo Turistico), visite guidate ai siti Castello del Piagnaro, Palazzo Vescovile, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Palazzo Dosi-Magnavacca, Teatro della Rosa, Chiesa di San Giacomo D’Altopascio, Chiesa di San Pietro–Labirinto, visita alla mostra ’Magnificat’ Sala dei Sindaci - Palazzo Comunale. Poi si svolgeranno ’Un salto nel Medioevo’ in collaborazione con la Compagnia del Piagnaro organizzatrice di Medievalis, in piazza del Duomo, rievocazione storica medievale con duelli, sbandieratori, dame e arcieri e ’Un Castello di libri, il protagonista sono io’ laboratorio teatrale sui libri finalisti al Castello del Piagnaro a cura di Luca Veroni. Dalle 12 alle 15.30 sarà aperto il seggio: i ragazzi voteranno in modalità elettronica, individuale e segreta il libro preferito. Alle 15 in Piazza della Repubblica via alla manifestazione pubblica di assegnazione del Premio, con la consegna agli autori vincitori del Premio Selezione Bancarellino cui seguirà la presentazione dei libri in gara e l’illustrazione dell’attività degli alunni nel Laboratorio di drammaturgia ’Cinque libri in cerca d’attore’.

Natalino Benacci