Premio ai ’nonni civici’. Un servizio prezioso davanti alle scuole

"Nonni civici, grazie per quello che fate". Con queste parole l’amministrazione comunale ha celebrato ieri la festa dei nonni, premiandone alcuni, quelli che da anni svolgono un servizio di vigilanza davanti alle scuole. Un riconoscimento a coloro che "rappresentano uno dei punti fondanti della nostra società - ha aperto così l’incontro il sindaco Francesco Persiani –. I nonni e le nonne sono un punto di riferimento prezioso e rappresentano il collegamento tra passato, presente e futuro. Così abbiamo premiato i nostri ‘nonni civici’ che da oltre 20 anni svolgono un servizio di vigilanza davanti alle scuole e che ringrazio di cuore".

Sette hanno ricevuto la pergamena di merito, quelli dell’Associazione per i diritti degli anziani (Ada) che sorvegliano l’ingresso e l’uscita dei bambini da alcune scuole elementari del Comune, un servizio che da 19 anni è presente sul territorio. I premiati per il servizio svolto durante l’anno scolastico 2022-2023 sono: Mario Bini, 71 anni, per la scuola dei Quercioli; Giovanna Papini, 71 anni, per Santa Lucia; Luciano Borghini, 71 anni, per la Comasca; Amilcare Ceccotti, 73 anni, per la scuola di via Casamicciola a Marina; Giovanni Menchini, 73 anni, per la primaria di Ortola e Lorenzo Michelotti, 58 anni, per Romagnano. Qualcuno di loro è un ‘veterano’ del servizio, altri come Michelotti hanno iniziato da poco. Infine è stato premiato colui che guida il gruppo, il 70enne Rolando Bellè, presidente dell’associazione.

Una celebrazione per essere vicini a coloro che, armati di giubbotto giallo, fischietto e paletta, sono lì ogni mattina di scuola a garantire la sicurezza dei più piccini. Un modo "per celebrare la festa ed essere vicini ai nonni della nostra città quindi essere vicini ai nonni massesi – ha aggiunto l’assessore al sociale Francesco Mangiaracina –. Abbiamo individuato i nonni civici quali nonni che hanno svolto un servizio anche di utilità sociale di sicurezza nel nostro territorio come accompagnare i bambini all’entrata e all’uscita delle scuole elementari. A breve partirà anche un bando per l’anno in corso".

Bando per pensionati, o comunque per chi è libero da impegni di lavoro, che hanno il compito di vigilare nei momenti di entrata e di uscita delle scuole, di sorvegliare i bambini nell’attraversamento della strada e in eventuali contatti con persone sconosciute di segnalare situazioni di pericolo agli organi competenti. Per l’individuazione dei nonni civici il Comune bandirà un avviso pubblico al fine di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in possesso di specifici requisiti. Un servizio dove "si inizia la mattina presto, alle 7.30, davanti alla scuola dove aspettiamo l’arrivo dei genitori – aveva spiegato il nonno civico Mario Bini alla festa per i 18 anni del progetto –. Siccome con i parcheggi è un caos scendono i bambini da soli, noi li prendiamo per mano e li accompagniamo fino al cancello. I nonni civici ci sono sempre: acqua, vento o tuoni". Presente alla premiazione anche l’assessora alla pubblica istruzione Monica Bertoneri.