Premiati gli ’angeli del fango’: "Grande esempio per la comunità"

Un evento caratterizzato da momenti di intensa commozione, quello tenutosi al Demy Hotel di Aulla, in occasione della cerimonia di consegna delle benemerenze della Struttura Provinciale FIR SER CB di Massa -Carrara, organizzato in primis da Alessandro Ruggeri, presidente della Protezione Civile di Podenzana, unitamente alle altre Sezioni lunigianesi. Presenti le massime autorità locali, ad iniziare da Maria Grazia Tortoriell, vicepresidente della Provincia, ai sindaci: Roberto Valettini di Aulla, Jacopo Ferri di Pontremoli, Filippo Bellesi di Villafranca, Renzo Martelloni di Licciana e tra gli altri gli assessori di Tresana e Podenzana. Nell’occasione, è stato fra l’altro ricordato l’importante contributo dato dalla Protezione Civile Sezione di Podenzana durante la catastrofica alluvione dello scorso anno che colpì Faenza, in Romagna, che provocò numerose vittime. Alla cerimonia, era presente e non a caso, proprio Daniele Rossi il presidente della Protezione Civile Regionale dell’Emilia Romagna. Questi i nomi dei volontari premiati con le medaglie di bronzo, argento, oro e platino: In Bronzo: Baldassini Alice, Bartolucci Gianluca, Botti Marco, De Pastena Luca, Fruzzetti Mirco, Giampietri Piero, Gnetti Michael, Gradi Luana, Guarneri Elisabetta,Idaspe Marianna, Lazzeroni Giuseppe, Lecchini Armando, Macchini Valentina, Majani Nadia, Nobili Mauro, Novelli Solidea, Palazzo Simona, Piola Antimo, Polito Salvatore, Ratti Matteo, Rozzi Leopoldo, Tonarelli Enrico, Toni Andrea, Valenti Gino, Varese Mattia. Medaglie d’Argento: Antoniotti Franco, Antoniotti Luigi, Bagatta Fabio, Bertolini Angela, Desole Stefano, Drovandi Claudia, Maffei Raffaele, Natoli Bartolo, Ruggeri Gabriele, Scarciglia Antonio. Medagli d’Oro: Ballarini Valentina, Capocaccia Davide, De Pastena Mauro, Lisoni Gabriele, Manetta Marco, Molli Diego, Moscatelli Marialaura, Palagi Cristina, Picciolli Paola, Restuccia Francesco, Ruggeri Luca, Spediacci Stefania, Tartaglia Luciano. Medaglie di Platino: Angella Marcello, Gnetti Riccardo, Ruggeri Alessandro. Le autorità locali, in primis il sindaco Valettini, hanno colto l’occasione per esprimere la propria infinita riconoscenza per il lavoro svolto a sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni.

Roberto Oligeri