Premiati gli alunni della primaria Giacinto Bianchi

Si è tenuta la premiazione dei bambini della scuola primaria Giacinto Bianchi di Massa (ex Battolla), in merito al contest ’I giochi dei nonni-i diritti dei bambini’ organizzato da Bookcrossing Massa sul libro dell’autrice, nonché presidente dell’associazione, Francesca Bianchi, insieme al Consigliere regionale Giacomo Bugliani. Il libro ’Io e Dalí due cuori in gioco’, uscito pochi mesi fa, ha ottenuto il riconoscimento del patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana che ne ha permesso la distribuzione gratuita a favore delle scuole dell’infanzia e primarie. Le scuole che ne facciano richiesta contattando l’autrice ricevono infatti copie per lavorare con gli alunni e negli incontri in diretta le copie sono distribuite anche ai bambini.

"Questo è il terzo progetto di tal portata – spiega l’autrice – con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e famiglie su temi importanti come l’educazione civica, il rispetto per gli animali e i diritti dell’infanzia e adolescenza. Il libro in questione ha voluto mettere a confronto due generazioni apparentemente lontane, quella di nonni e nipoti, che si sono confrontati sul modo di giocare di un tempo e quello attuale, permettendo ai partecipanti di creare dei disegni che ricalcassero i racconti dei loro nonni su giochi lontani e spesso oggi sconosciuti".

Bugliani ha ricordato l’importanza della scuola nell’educazione dei bambini e nella diffusione di buone pratiche di convivenza e sviluppo dell’intelligenza creativa che questo libro vuol riportare in auge per distaccarsi dal mondo digitale che annichilisce l’immaginazione dei più piccoli.