Posto di istruttore tecnico al Comune di Fivizzano

Il Comune di Fivizzano informa che è stato bandito un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto con profilo professionale di istruttore tecnico – area degli istruttori. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, sono richiesti specifici titoli di studio: diploma di geometra o laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o titoli equipollenti in termini di legge. Per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. L’amministrazione si riserva di procedere alla preselezione dei candidati nel caso in cui gli iscritti ammessi alla selezione siano pari o superiori a 51. Le domande vanno presentate entro il 17 aprile tramite il portale dedicato alle assunzioni nel pubblico impiego, InPA. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale, telefono 0585 942145 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12,30, email [email protected]