Posti da elettricista, operaio e impiegato contabile

Proposte di lavoro dal Centro per l’impiego in Lunigiana. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

1 IMPIEGATO.Si ricerca impiegato contabile per Studio Professionale con mansioni di elaborazione e compilazione dei quadri per dichiarazione dei redditi modelli 730, 740, 750, 760, invio documentazione in totale autonomia, elaborazione di scritture contabili per imprese in regime di contabilità semplificata e ordinaria, gestione scadenza iva, redditi e adempimenti fiscali in genere, tenuta dei libri e dei registri contabili e fiscali obbligatori. Sede Pontremoli. Offerta MS-184421.

1 ELETTRICISTA. Azienda ricerca apprendista elettricista, età massima 29 anni per impianti elettrici e attrezzature elettriche da utilizzare. Necessario non avere esperienza nella mansione.Sede Aulla. Offerta MS-184483.

1 OPERAIO TESSILE. Si ricerca addetto alla produzione tessile per confezionamento, magazzinaggio e spedizione merci. Possibilità di stabilizzazione. Anche età di apprendistato. Sede di lavoro Villafranca in Lunigiana. Offerta MS-184082.