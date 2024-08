Poste in centro chiuse per un mese: "Quelle di Marina restino aperte"

Il consigliere comunale di opposizione Dante Benedini si fa portavoce dei disagi degli utenti delle Poste. L’ufficio centrale di Carrara resterà chiuso fino alla fine del mese per dei lavori urgenti all’interno della struttura, con conseguenze negative per i molti anziani che abitano in città che in caso di necessità devono raggiungere gli uffici di Bonascola e di Fossola. Una chiusura annunciata all’ultimo momento e che aveva mandato la sindaca Serena Arrighi su tutte le furie. La sindaca per non aver ricevuto una comunicazione tempestiva da Poste Italiane lo scorso mese aveva preso carta e penna per fare le rimostranze sue e della cittadinanza ai vertici aziendali.

"Non bastava che l’ufficio di Carrara fosse chiuso - dice Benedini -, per il mese di agosto le Poste di Marina di Carrara sono chiuse il pomeriggio. E questo a fronte della popolazione aumentata per l’arrivo dei turisti. Mi sembra una situazione assurda. Già sono chiusi gli uffici di Carrara con gli anziani costretti a muoversi in autobus con questo caldo, ma a Marina dove in estate arrivano centinaia di turisti non si può chiudere gli uffici nelle ore pomeridiane. L’altro giorno ero alle Poste e si sono lamentati in tanti per la chiusura pomeridiana. L’augurio è che intervenga la sindaca Serena Arrighi e faccia in modo che le Poste di Marina restino aperte anche nel pomeriggio".