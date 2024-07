Poste centrali chiuse fino a settembre, scoppia la polemica

Cittadini infuriati per la chiusura delle Poste centrali di Carrara, dove da ieri sono in corso dei lavori di restyling. In città si stanno alzando le barricate e c’è chi parla di una chiusura definitiva, mentre altri si stanno già organizzando per andare a lamentarsi con l’amministrazione durante il prossimo consiglio comunale. La notizia che l’ufficio chiuderà per sempre viene categoricamente smentita da Poste italiane, come già avvenuto qualche mese fa durante il sopralluogo dei tecnici, ma per i cittadini i disagi si protrarranno fino al 31 agosto, data prevista per la chiusura del cantiere. E poco ci potrebbe fare l’amministrazione comunale, dal momento che si tratta di una struttura e di un servizio privato. Nonostante Poste abbia già spiegato i motivi della chiusura del palazzo di via Mazzini, per i cittadini resta il disagio, in particolare per gli anziani, che a Carrara non sono pochi. Oltre a non poter riscuotere la pensione, pagare le bollette (ma quello sarebbe il male minore visto che si possono pagare nei tabacchini), i residenti di Carrara non potranno più prelevare soldi dal bancomat fino alla fine di agosto, o sbrigare quelle pratiche che si possono fare solo allo sportello.

Al palazzo delle poste sono in corso lavori necessari alla struttura già programmati da tempo, e Poste ha cercato di alleviare il disagio potenziando l’ufficio di viale XX Settembre a Fossola, aperto da ieri e fino alla fine di agosto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05, e il sabato dalle 8,20 alle 12,35, e quello di via Eugenio Montale a Bonascola dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. Ma i numerosi anziani di Carrara che non hanno l’auto o qualcuno che li accompagni alle poste più vicine, saranno costretti a spostarsi con i mezzi pubblici sotto la calura estiva. Insomma disagi in vista per tutti in particolare per il prelievo di contanti.