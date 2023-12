Porte aperte al canile per le adozioni

Porte aperte al canile di Massa poco prima di Natale. Un’occasione per conoscere la struttura e i suoi ‘ospiti’ in cerca di una casa. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato di Monica Bertoneri e dall’ufficio Tutela animali che promuovono una giornata aperta alle visite per far conoscere l’attività del canile municipale ’Ettore’ di via Galvani, presentare i cani ospitati disponibili per l’adozione, fornire informazioni sull’educazione e la salute di nostri amici a 4 zampe e contrastare il fenomeno del randagismo. La giornata si terrà il 16 dicembre con il canile aperto alle visite dalle ore 10 alle 13,30. Gli operatori e la dottoressa Scighei Bein, educatrice cinofila, saranno a disposizione per consigli, chiarimenti e curiosità sull’educazione e la salute dei nostri animali d’affezione.