Porte aperte ai Rifugi. Piazza Aranci e Martana. Al via le visite guidate e mostre fotografiche

I soffitti bassi, gli ambienti angusti, i cunicoli sotto piazza Aranci ancora intrisi della paura delle bombe. I corridoi lunghi e spogli che corrono sotto il ventre della collina, gli accessi incastonati a ridosso del centro abitato di Massa. In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione della città, sarà possibile entrare dentro la Storia e visitare i due rifugi antiaerei: quello di piazza Aranci, che ’dorme’ silenzioso sotto il mondo che vive, e quello della Martana che potrà essere ancor più conosciuto grazie a importanti servizi di visite guidate. Le sale saranno allestite per rendere ancora più vivida l’esperienza: sarà presente una mostra dedicata ’ai nostri eroi’, personaggi chiave apuani legati per sempre alla Liberazione. A gestire gli accessi e i gruppi per le visite al rifugio in piazza Aranci sarà Assoarma con i suoi operatori. Nei seguenti giorni e orari: oggi dalle 15 alle 18, il 12 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Poi il 13, 25, 26 e 27 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda invece il Ram - Rifugio Martana, aperture e visite guidate saranno effettuate a cura di Promocultura in questi giorni e orari: oggi, domani, il 12, 13, 15, 16, 17, 25, 26 e 27 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (per informazioni [email protected]).

Ma anche un altro gioiello apuano sarà aperto e in festa per l’occasione, il Museo della Resistenza con sede in piazzale Partigiani (ex deposito Cat, via Bassa Tambura) con visite guidate a cura di Anpi Massa. Seguirà i seguenti orari: il 12, 19 e 26 aprile dalle 9 alle 12; oggi e il 25 aprile dalle 16.30 alle 19.30. Per scuole e gruppi, il Museo sarà visitabile anche la mattina – solo su prenotazione – scrivendo una mail a [email protected].

Quanto all’altro polo culturale che schiuderà le sue porte, l’Archivio Storico Documentale della Resistenza e della Linea Gotica, che si trova in via Cavour 19, di Anpi Massa sarà visitabile nei seguenti orari: il 12, 19 e 26 aprile dalle 9 alle 12; oggi e il 25 aprile dalle 16.30 alle 19.30. Anche in questo caso, per scuole e gruppi, l’Archivio sarà visitabile anche la mattina su prenotazione scrivendo a [email protected]. Per info sulle iniziative [email protected]