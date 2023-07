"PONTREMOLI: Tanti Giovani sulla Francigena con i Lions - Scopri l'Ospitale San Lorenzo Martire e il Barocco Pontremolese"

Sono stati tre splendidi giorni alla scoperta della Lunigiana. Nel fine settimana Pontremoli ha infatti ospitato i ragazzi del Campo Toscana ‘La Via Francigena’, un progetto del Multi distretto 108 dei Lions che permette a giovani tra i 15 e i 22 anni di fare un’esperienza all’estero. I ragazzi hanno dapprima vissuto un’esperienza in famiglia che ha permesso loro di scoprire l’ospitalità e le bellezze dell’Italia e, successivamente, hanno visitato Roma e Tivoli. Da lì il viaggio è proseguito verso Firenze, Prato e infine nella nostra Lunigiana, dove i campers hanno soggiornato all’Ospitale San Lorenzo Martire di Pontremoli, noto come luogo di ristoro per i pellegrini della Via Francigena. Ad aspettarli c’erano diversi componenti del Lions Club Pontremoli – Lunigiana e del Club satellite La Stele, che li hanno accompagnati per questa tre giorni alla scoperta del territorio pontremolese (e non solo).

Domenica i ragazzi, accompagnati per l’occasione dalle guide di Sigeric, hanno avuto l’occasione di essere pellegrini per un giorno, percorrendo il tratto della Via Francigena che dal Passo della Cisa arriva a Pontremoli. Inoltre durante il pomeriggio hanno potuto apprezzare le meraviglie del barocco pontremolese grazie ad una visita all’interno di Villa Dosi Delfini. Nella mattinata di lunedì scorso, infine, i ragazzi sono ripartiti alla volta di Pisa, dove proseguiranno il loro viaggio per poi raggiungere la Val d’Elsa. Ma sicuramente avranno un bel ricordo della nostra Lunigiana.