Pontremoli protagonista su Rai2. Un viaggio tra storia e leggende

’Paesi che vai’ in onda domenica 2 febbraio alle 14 su Rai 2, arriva a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, per un viaggio nel tempo in compagnia di Livio Leonardi e per scoprire un piccolo paradiso fiscale fino alla seconda metà del XIII secolo, città nobile del Granducato di Toscana e per due secoli Sede Vescovile. La storia di questa città è legata in maniera indissolubile alle nobili famiglie, i Dosi, i Pavesi, i Negri, che con il loro prestigio, nel 1700, hanno impreziosito dimore, ville e giardini.

Gli spettatori del programma televisivo potranno scoprire gli interni di alcuni di questi palazzi signorili, conoscere decoratori e artisti che hanno trasformato il centro storico in una tavolozza del Barocco, ammirare le famose ’quadrature’ di Giovan Battista Natali, sontuosi effetti speciali, inganni della pittura che conducono l’occhio oltre lo spazio, oltre i limiti fisici. E assistere all’Oratorio di Nostra Donna al suggestivo ’Rito della Scoperta’ dell’Immacolata Concezione.

La puntata dedicata a Pontremoli del programma ’Paesi che vai’ racconterà, inoltre, il soggiorno dei Duchi Farnese presso Villa Dosi Delfini nel settembre del 1714 grazie a un documento inedito conservato nell’archivio privato di famiglia. Infine, sempre le telecamere andranno nel borgo del Piagnaro dove si è sviluppata la Leggenda del ’Lupomanaio’, un essere terrificante mezzo lupo e mezzo uomo che ha terrorizzato generazioni intere di ragazzini del nostro territorio.

