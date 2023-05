Pontremoli, borgo da sfogliare Strade e piazze nel segno dei libri

di Natalino Benacci

La Città del libro diventa un borgo da sfogliare per celebrare i 66 anni del Premio Bancarellino. Per creare una cornice-omaggio al premio dei librai, che si assegna sabato 20 maggio, è nato un progetto del Comune di Pontremoli e della Fondazione Città del Libro in collaborazione con enti, associazioni e scuole per promuovere il gusto della lettura. "Far vivere la lettura e la conoscenza degli autori grazie all’impegno di studenti coinvolti in un percorso di alternanza scuola-lavoro – dice il sindaco Jacopo Ferri presentando l’evento – è una modalità nuova di sviluppare competenze, inserite in un contesto che ha bisogno di giovani e delle loro idee, ed è un messaggio forte di rilancio delle varietà di letture che possono diventare un passatempo per tutti i gusti". Una cornice alla manifestazione che ha contribuito a motivare i ragazzi nella scoperta di nuove emozioni attraverso il libro, il profumo della carta, la meraviglia della prosa.

La kermesse della parola scritta prende il via lunedì, alle 10.30, con ’Pellegrini per un giorno a Pontremoli’, escursione tra strade, vie alla scoperta di un tratto della Via Francigena urbana di Pontremoli cura di Sigeric (prenotazione allo 0187 4601237) e prosegue, alle 17, alla biblioteca ’Cimati’ con l’inaugurazione della mostra pittorica ’Arke’, opere realizzate dalle ragazze dell’Istituto penale per minorenni, aperta sino al 28 maggio.

Martedì si prosegue con il laboratorio di calligrafia nelle scuole che ne hanno fatto richiesta, a cura di Chiara Litterae. Alle 14.30, a cura del Centro Teatro prende il via la passeggiata per le antiche strade per entrare in sintonia con la storia. Mercoledì alla Biblioteca Cimati la scrittrice Valentina Zinzula, presenta il suo primo albo illustrato ’L’officina delle nuove opportunità’, a seguire laboratorio a cura del Centro Teatro. Giovedì al teatro della Rosa va in scena il monologo ’Salvo sacrificio di un eroe’, interpretato da Luca Veroni, omaggio a Salvo D’Acquisto. Alle 17 al centro Sismondo si apre il laboratorio di scrittura (dai 6 agli 11 anni) e alla biblioteca Cimati, sempre alle 17, Emiliano Cribari presenta la sua opera ’Sull’Appennino di Dino Campana-Foto impressioni di viaggio’. Modera Alessandra Magnavacca.

Venerdì 19 maggio, alle 10.30, ai Giardini del Teatro della Rosa, premiazione del concorso ’Un Borgo da raccontare’ rivolto alle scuole di ogni ordine e grado che ha come tema ’Il Supereroe del tuo borgo’. Hanno partecipato tanti istituti del territorio e alcuni alunni arrivano da Campiglia Marittima. Decreterà i vincitori la giuria con Giulia Besa, Valentina Zinzula, Lorenzo Spadoni, Alessandra Magnavacca ed Elena Rossi. Alle 17, Lorenzo Spadoni e Elena Rossi presentano ’Storie in Comune’.