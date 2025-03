Pontremolese salvato dal ristoratore

Mentre stava pranzando con la famiglia al ristorante Marcello Experienze di Langhirano un 60enne di Pontremoli è stato colto da malore. E’ accaduto ieri alle 13. L’uomo è stato subito soccorso dal personale del ristorante e da alcuni clienti in sala. Sono stati momenti concitati e la situazione sembrava critica. Il ristoratore con un commensale si sono precipitati verso il malcapitato incosciente, posizionandolo supino a terra e in attesa del 118 hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, riuscendo a riattivare le funzionalità vitali del 60enne. Il personale sanitario ha poi stabilizzato l’uomo, trasportandolo in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverato non in pericolo di vita.