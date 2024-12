Pontremolese, la carica di Ceciarini

La sconfitta in casa della capofila San Giuliano e la conseguente uscita dalla Coppa ha cambiato, e parecchio, le carte in tavola della Pontremolese ribaltando le indicazioni viste domenica contro l’altra regina del campionato di Promozione Pietrasanta. L’eliminazione dell’Azzurra dalla Coppa è arrivata a sproposito, in un momento di legittima euforia.Pontremolese privata del passaporto ai quarti di Coppa, ritiratogli dai termali che continueranno nei due impegni, da domenica in avanti potrà dedicarsi interamente al campionato che nel prossimo turno la vedrà protagonista contro l’Urbino Taccola in trasferta.

Non è pensabile, soprattutto su questi pianeti, nello spazio di qualche giorno riuscire a recuperare la stanchezza e riparare le ammaccature, è quindi possibile che i pisani nei ricavino congrui vantaggi. Biancorossi che nei giorni scorsi hanno lasciato libero l’ex centravanti della Pontremolese Petracci.

Mister Verdi, allontanato sul finale di partita nel mercoledì di Coppa dal fischietto pistoiese Banfi, ha perduto appena dopo la mezzora Baudi (cui, in questo periodo va tutto di traverso), ma in compenso ha constatato che le fondamenta della Pontremolese sono ben solide, in più nelle ultime 48 ore il ditti Lecchini, dopo il visto ottenuto dal presidente Aprili, ha incrementato il potenziale della squadra dotandola del laterale alto Gabriele Ceciarini. L’ex Viareggio e San Giuliano, 177 gol all’attivo, ha fatto il suo esordio con il club lunigianese al 37esimo del primo tempo in sostituzione di Baudi nella partita di Coppa. "Ho scelto Pontremoli – le prime considerazioni di Ceciarini –, la Pontremolese in quanto società organizzata, ambiziosa che vuole tornare in alto. Siamo squadra forte, noi dobbiamo guardare partita per partita e vincere il più possibile per raggiungere i play off. Entro a far parte di un ambiente che mi gasa caricato per disputare un campionato da protagonista".