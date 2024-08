Ponticello ’racconta’ il Medioevo. A spasso tra i ’Mestieri nel borgo’. La kermesse compie 30 anni

Trent’anni di ‘Mestieri nel borgo’ a Ponticello vanno festeggiati. E infatti questa edizione della kermesse sta riscuotendo ancora più successo. Sono passati tanti anni dalla prima edizione di una festa legata al passato, che viene fatto rivivere dai tanti volontari dell’omonima associazione che ogni anno si impegnano per promuoverla. Ci sarà tempo fino a Ferragosto per partecipare e visitare il suggestivo borgo del Comune di Filattiera. Quest’anno la manifestazione ha avuto un ospite d’eccezione, il governatore Eugenio Giani che ha voluto omaggiare il gruppo dei volontari donando lo stemma della Regione. Prima edizione nel 1994, quando il borgo non era come ora: adesso è stato completamente riqualificato e tante case, un tempo disabitate, hanno ripreso a vivere. La rappresentazione continua sulla stesso solco del passato, all’insegna della genuinità, della semplicità e della valorizzazione delle tradizioni. L’evento ha conosciuto un successo straordinario e continua ad attrarre nel paese delle case torri migliaia di persone. Anche stasera e domani apertura dello stand mercato artigianato locale alle 18 e poi via alla riproduzione di antichi mestieri: battitura del grano, scarfogliatura del mais e pressatura della paglia, ma anche balli popolari, scene di vita quotidiana e animazione con figuranti, pigiatura dell’uva, dimostrazione di preparazione di torta d’erbi, testaroli, patona e cottura nei testi.

"Il borgo negli anni è cambiato tanto - ha detto la sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni - e quella che è cominciata come una piccola rievocazione, negli anni ha assunto grande importanza, grazie all’impegno dei volontari. La presenza del presidente Giani è stato un valore aggiunto, che ci ha dato soddisfazione, c’erano poi i sindaci di Filattiera che si sono alternati negli anni e i presidenti dell’associazione Ponticello. Tanti i giovani presenti, la manifestazione coinvolge tre generazioni di persone, bambini compresi che amano vestirsi come in passato e partecipare alle rievocazioni".

Monica Leoncini