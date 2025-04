Pontebosio, strada in sicurezza. Chiuso il cantiere post frana. Intervento da oltre 1 milione

Buone notizie per la viabilità e la maggior vivibilità del territorio, visto che si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Pontebosio interessata tempo fa da frana, nel Comune di Licciana Nardi, per oltre 120 metri di tratto.

Un intervento importante, che è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 1milione e 60mila euro proveniente dal Pnrr. L’intervento ha visto la sistemazione della carreggiata tramite realizzazione di berlinese in micropali e di tiranti passivi con cordolo in calcestruzzo armato, la realizzazione di un muro in cemento armato rivestito in pietra, a monte delle viabilità con cunetta alla francese al piede, necessaria a garantire una corretta regimazione per quanto riguarda le acque.

É stata sistemata la pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso con pendenza verso monte, così da convogliare le acque meteoriche nella cunetta posta al piede del muro. Nell’ambito del medesimo intervento è stato inoltre installato anche il guard rail in corten, che riprende lo stile del centro storico di Pontebosio, senza impattare troppo sull’estetica del territorio. Un elemento di omogeneità, dunque.

"Possiamo dire finalmente conclusi i lavori di ripristino della strada di Pontebosio, dopo un importante intervento su una frana impegnativa – ha annunciato soddisfatto il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni – I lavori di cantiere sono andati più lentamente del previsto per motivi legati al meteo e anche per le tempistiche legate alla realizzazione del muro in sasso lungo e impegnativo. Ma alla fine siamo riusciti a concluderli e a risolvere un’altra criticità del territorio e, di questo, l’amministrazione non può essere che contenta. A breve – conclude il primo cittadino – verrà inaugurata la strada ripristinata e la data probabile è quella del 2 maggio, quando si terrà una piccola festa conviviale nella piazza di Pontebosio".

I lavori di cantiere adesso continueranno anche per quanto concerne la pulizia del canale. Saranno infatti rimosse tutta una serie di piante pericolose e inoltre create delle briglie per salvaguardare il terreno su cui passa la strada dall’erosione, il fenomeno che aveva provocato la frana.