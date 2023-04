Ponte, le rampe sono definitive

Le rampe? Ormai sono definitive. Il collegamento provvisorio, realizzato dopo il crollo del ponte di Albiano Magra, in aiuto della collettività, sarà definitivo. L’innesto sulla A12, inaugurato nel luglio del 2021, era stato il primo dei tre invertenti previsti dal Piano per la ricostruzione. Le rampe erano state realizzate a Ceparana di Bolano, erano molto attese per togliere dall’isolamento gli abitanti e le imprese del territorio, duramente provati dal crollo del ponte di Albiano Magra dell’otto aprile 2020. Non sono in territorio lunigianese, ma sono state utilizzate da tanti lunigianesi e continuano a esserlo. "Ottima notizia quella delle rampe di Albiano Ceparana finalmente definitive e con la possibilità di pagare non solo con il Telepass - commenta l’amministrazione comunale aullese -, noi abbiamo sempre combattuto per questa fondamentale infrastruttura. Tutto è andato nella direzione auspicata e siamo felici di aver lavorato e ottenuto questo ottimo risultato per gli abitanti di Albiano e per tutta la Lunigiana". "Siamo molto soddisfatti - evidenzia la capogruppo in consiglio comunale di Rilanciamo Bolano Alessandra Mari - che il casello di Ceparana diventerà definitivo e anche che si aprirà la possibilità di pagamento non solo tramite Telepass. L’infrastruttura è molto importante per il territorio e quando sarà fruibile anche da chi non possiede il Telepass potrà davvero essere utilizzata da molte persone. Voglio ringraziare la senatrice Stefania Pucciarelli e il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi per l’impegno profuso affinché questi due obiettivi venissero raggiunti. Sicuramente al momento della realizzazione del casello qualche malumore c’è stato, ma i vantaggi per tutto il territorio sono notevoli. Le rampe sono state realizzate a Ceparana proprio per la sua posizione centrale, ideale per il collegamento con i comuni della bassa Val di Vara. Senza dubbio Ceparana ha confermato il proprio ruolo centrale e strategico per tutta la zona".