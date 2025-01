Ponte Grande sotto il ’bisturi’. Partenza dei lavori a marzo. Cantiere da oltre 100mila euro

Via libera ai lavori al Ponte Grande, fra Careggia e Groppo sulla strada provinciale SP 24 per Giovagallo. Intervento all’ordine del giorno nell’incontro al Circolo Acli Groppo tra il sindaco Matteo Mastrini e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, coadiuvato dai rappresentanti dell’ufficio tecnico dell’ente. Un cronoprogramma che prevede l’inizio lavori a marzo, con una prima fase di interventi sotto l’arcata del ponte ed una seconda fase sopra strada. Chiusura cantiere in due mesi. "Cercheremo di minimizzare i disagi – ha comunicato il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti – e nella prima fase dei lavori la viabilità resterà aperta. Nella seconda fase, di altrettanti 30 giorni circa, potrebbe essere necessario limitare la viabilità e in questo caso si migliorerà il percorso alternativo sulla strada comunale Tavella-Debirotti-Nivegigola". Alcuni cittadini hanno preso la parola per segnalare criticità e necessità manutentive su altre strade provinciali, ricevendo la disponibilità della Provincia. "È importante l’unità di intenti – ha aggiunto il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – perché nelle difficoltà occorre collaborare, come abbiamo sempre fatto. Bene che la Provincia spenda oltre 100 mila euro sulla strada provinciale 24, che ne aveva un gran bisogno. Situazione che avevamo segnalato e che ha ricevuto priorità dal Ministero". Da ieri, pero, è nuovamente interrotta la viabilità sulla SP 23 per Villa di Tresana: "Speriamo che non continui a piovere. Non appena possibile la Provincia ripristinerà la viabilità ma poi occorrerà pensare ad un intervento più ampio perché quest’arteria è molto fragile soprattutto sul versante a monte".

Michela Carlotti