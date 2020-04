Aulla, 8 aprile 2020 - Il sindaco Roberto Valettini scrive, l'8 agosto 2019, una lettera ad Anas. Una lettera preoccupata sul ponte di Albiano Magra crollato nella mattina dell'8 aprile. Una lettera, seguita ad altre segnalazioni, che però fu ignorata. Una missiva scritta ad Anas per chiedere che si facessero ulteriori controlli sul ponte, per chiedere che si ponesse attenzione sui problemi strutturali dell'opera al confine tra Toscana e Liguria.

Ma niente, le autorità, nell'autunno, dissero che non ci sarebbero state limitazioni al traffico e i cittadini continuarono ad usare il ponte.

"Siamo stati rassicurati circa la tenuta del ponte - scrive il sindaco ad Anas - ma vi invitiamo a una ulteriore verifica. Il ponte è abnormemente sollecitato dal traffico veicolare. Anche dei camion, che vi transitano per la chiusura della strada della Ripa". A novembre poi, il maltempo provocò una vistosa crepa. Ci furono altri allarmi, con foto postate sul web. Ma anche in questo caso Anas disse che non ci sarebbero state limitazioni di sorta al traffico veicolare.