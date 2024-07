Fondi in arrivo per il ponte di Casola, la Provincia provvede al restyling

Casola in Lunigiana (Massa Carrara), 29 luglio 2024 – C’erano soltanto 600mila euro a disposizione in questa tranche di finanziamenti regionali dedicati alla progettazione della messa in sicurezza dei ponti e la Provincia di Massa Carrara è riuscita ad avere la meglio sugli altri territori. Arriveranno a Palazzo Ducale nelle prossime settimane 100mila euro destinati alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte che si trova sulla Strada Regionale 445 che passa sul territorio di Casola in Lunigiana, al km 59+900.

Una viabilità importante, trafficata, dove si stima il passaggio di circa 12mila vetture di cui il 6,67% sono riconducibili a mezzi pesanti. In questo tratto la SR 445 presenta una serie di 4 attraversamenti ma questo è quello messo peggio, presenta una criticità alta secondo il documento di indagini preliminari nelle mani dell’ente di Palazzo Ducale con un costo previsto per l’intervento, al momento solo stimato, di 1,3 milioni di euro. Le risorse, che arrivano da Roma in questa prima tranche, sono destinate proprio alla sola progettazione per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico: 600mila euro da ripartire sulle principali criticità che sono state presentate dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Province e quella di Massa Carrara ha ottenuto le risorse per il ponte di Casola, che saranno assegnate in anticipo rispetto ai tempi previsti proprio per garantire che i cantieri per la sicurezza possano partire il prima possibile.

Soddisfatto il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti: "Desidero ringraziare sinceramente la Regione Toscana per il finanziamento di 100mila euro destinato alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della SR445, nel Comune di Casola, destinati in particolare al ponte. Questo importante contributo testimonia la solida collaborazione tra la nostra Provincia e la Regione, volta al miglioramento delle infrastrutture locali e alla sicurezza dei nostri cittadini. L’intervento complessivo, previsto per un totale di 1,3 milioni di euro, rappresenta un importante passo per la manutenzione del nostro territorio".