Ponte di Albiano, chiesto il processo per cinque persone

Articolo : Il ponte di Albiano in un documentario Discovery Channel racconta il disastro

Articolo : Ponte di Albiano, fiume da deviare per togliere l’ultimo pilone

Per approfondire :

Albiano Magra (Massa Carrara), 31 maggio 2022 - La procura di Massa Carrara ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone accusate di crollo colposo e lesioni personali colpose per il crollo del ponte di Albiano Magra dell'8 aprile 2020. Il processo è stato chiesto per cinque persone, tra dipendenti di Anas e della Provincia di Massa Carrara indagati nella vicenda riguardo alla manutenzione e alle condizioni di sicurezza del manufatto. Nel crollo rimasero ferite due persone che stavano transitando.

Al centro delle indagini dei carabinieri di Pontremoli, oltre a sentie numerose persone, c'è una perizia sullo stato del ponte già discussa in incidente probatorio davanti al gip di Massa e nel contraddittorio delle parti. In fase di chiusura delle indagini risultavano indagate otto persone. Il rinvio a giudizio è stato chiesto per cinque di loro.