Polo artistico culturale nel parco di Ricortola. L’obiettivo di ’Arterando’

A Ricortola un polo artistico culturale: è l’obiettivo di Michele Giagoni e la figlia Margherita, dell’associazione Arterando, che gestisce da circa un anno il parco pubblico di via delle Pinete che vanta un punto ristoro e nuovi giochi all’aperto. "Siamo partiti recuperando l’area verde – ha spiegato Giagoni – e i progressi ci sono. Abbiamo creato uno spazio dove poter effettuare compleanni e feste ma anche incontri culturali. E le risposte non mancano. Ci sono già state mostre personali di artisti locali e presentazione di libri con riscontri soddisfacenti. C’è bisogno di coinvolgere associazioni che operano nel mondo dell’arte e della cultura per poter offrire al pubblico eventi di spessore". Recentemente sono state esposte le opere pittoriche di Umberto Fruzzetti. "Stiamo mettendo in piedi un programma interessante – aggiunge Margherita Giagoni – e avremo diversi appuntamenti di richiamo". Ogni quarta domenica del mese, inoltre, nel parco si svolge ’Massa Antique’, un mercatino dell’antiquariato e del vintage.