Poliziotti in bici tra le bancarelle per sensibilizzare la cittadinanza

Uno stand in piazza e poliziotti in divisa sulle bici che gireranno fra i banchi del mercato fra Massa, Carrara e Montignoso: stavolta non si tratta di un’operazione di sicurezza volta a contrastare il crimine ma di un’iniziativa di sensibilizzazione che vuole diventare permanente per sensibilizzare la popolazione sulla violenza di genere, un fenomeno in costante crescita come dimostra i tragici fatti degli ultimi giorni e le cronache di quest’anno. Si chiama ‘Questo non è amore’ la campagna permanente della Polizia di Stato, durante la quale saranno dedicati più momenti in varie giornate oltre alla data canonica del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza di genere, nata per ricordare le vittime di maltrattamenti e abusi oltre che per contrastare discriminazioni e disuguaglianze di genere.

In questa ottica di divulgazione si concentra l’attenzione e l’attività della Polizia di Stato e la Questura di Massa ha organizzato, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati settimanali di Massa, Carrara e Montignoso, l’allestimento di postazioni per fornire informazioni e dare un segno tangibile della presenza delle Istituzioni nell’arginare un fenomeno tristemente in ascesa. Personale della Polizia di Stato distribuirà agli appositi gazebo allestiti in piazza materiale informativo per sensibilizzare quanto più possibile sul tema. Una incessante attività divulgativa al servizio della comunità sarà quindi effettuata in questi giorni, per veicolare il messaggio che ogni forma di violenza sulle donne e sulle vittime vulnerabili deve inequivocabilmente essere contrastata.