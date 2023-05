Polizia postale Il Siulp: "Manca personale"

Manca personale nella sezione della Polizia postale di Massa Carrara. Lo segnala la segreteria provincizale del Siulp, il sindacato unitario dei lavoratori di polizia. "La situazione si è aggravata nel corso del tempo – sottolinea il Siulp – malgrado le ripetute sottolineature prospettate all’attenzione del dirigente compartimento Polposta di Firenze e che pare non destinata a trovare uno sbocco positivo e risolutivo. Cresce il disagio tra il personale operante in conseguenza della cronica scarsità di organico che affligge la sezione della Polizia postale di Massa Carrara. Le tabelle ministeriali prevono una forza di 10 poliziotti e 1 tecnico: oggi sono presenti, a seguito anche della messa in quiescenza del sostituto commissario dirigente, 4 elementi dei quali due sovrintendenti e due assistenti capo coordinatori".

"Alcune domande – continua il Siulp – sorgono spontanee: è possibile continuare ad andare avanti così, di emergenza in emergenza? Fino a quando lo spirito di abnegazione degli operatori sarà in grado di sanare e annullare le conseguenze di una deficienza strutturale conclamata? E ancora: quali iniziative decisionali sono in fase di ideazione per rispondere ad uno stato di crisi siffatto? Al momento, le uniche certezze che abbiamo sono solo due: la prima è che i disagi assumono le sembianze di una triste e scoraggiante realtà giornaliera; la seconda è quella che con il poco personale rimasto non si potrà garantire un servizio ottimale al cittadino. In considerazione della serietà della problematica, è vivo l’auspicio che la segreteria nazionale Siulp prenda contatti con il dirigente del Compartimento per una attenta valutazione e discussione delle possibili soluzioni per ristabilire la piena funzionalità di una importante articolazione organizzativa della nostra già penalizzata provincia".