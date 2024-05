"Polizia municipale sotto organico a Massa. Contratto inadeguato"

La Uil Fpl di Massa Carrara ieri è andata alla manifestazione nazionale a Roma, organizzata dal sindacato, in difesa della polizia locale e così prende le distanze dalle recenti dichiarazioni del Polo Progressista sui vigili di Massa. Un’occasione per ribadire tutto ciò che non va nelle polizie locali per le quali la Uil Fpl chiede una riforma: "Un contratto non più confacente con le sue attività, di sicurezza territoriale integrata, con le più svariate richieste di parte pubblica che ne aumentano le competenze a fronte di stipendi bassi e di nessuna tutela".

Invita quindi il Polo Progressista a riflettere sulle normative del settore, che stabiliscono chiaramente quanti agenti devono essere in servizio: "Massa è sotto organico e non bisogna dimenticare che il personale a differenze degli amministrativi lavora 7 giorni su 7" nelle calamità naturali è impegnato giorno e notte. Uil Fpl ribadisce: "abbiamo bisogno di più vigili, di ufficiali, per un corretto funzionamento del settore a tutela della popolazione. Ovviamente si deve poter assumere anche negli altri settori carenti di personale, che sono in sofferenza".