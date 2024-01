Polizia, concorso pubblico per 196 posti di commissario

La polizia di Stato ha indetto un concorso pubblico per commissari, aperto anche ai civili, per coprire 196 posti di lavoro. Fra i requisiti generali e specifici richiesti, bisogna non aver compiuto il 30° anno di età (salvo deroghe specifiche per le quali si rimanda al testo integrale del bando), possesso dei requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico. Nel caso di un numero elevato di domande è possibile che sia effettuata anche una eventuale prova preselettiva. Le altre prove sono accertamenti psico-fisici, accertamento attitudinale, due prove scritte, prova orale, valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove precedenti. Le prove di efficienza fisica sono corsa 1.000 metri, salto in alto, piegamenti sulle braccia. Prevista anche la valutazione della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche. Per informazioni e candidature, https://concorsionline.poliziadistato.it