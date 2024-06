Politeama, l’impegno. Sindaca e Pd decisi: "Si restituisca alla città"

Se il Comune, come ha anticipato la sindaca Serena Arrighi, appoggerà qualsiasi inziativa volta al recupero del Politeama, anche il circolo del Pd Carrara centro sollecita l’amminisrazione a "mettere in campo tutta l’autorità per far osservare le ordinanze già esecutive, invitare tutti gli interessati a discutere le proposte, per conferire l’intero bene al Comune con modi e forme da stabilire, attivare la completa riqualificazione e proporre all’attuale proprietà, della sola parte teatrale, di farsi parte diligente per evitare che si creino ulteriori danni da abbandono a quelli già constatabili alle coperture e ai relativi interni".

Dopo la sentenza sui crolli ASrrighi ha salutato con soddisfazione che "sia stato messo un punto a una vicenda dolorosa e complessa che si trascinava da troppi anni, e che tutti i tecnici comunali siano stati assolti". Soddisfatta per il dissequestro, Arrighi punta a ragionare sul futuro del palazzo. "Un futuro del quale il Comune dovrà essere attore protagonista sebbene la roprietà è per la maggior parte privata". Sollecitando un moto di orgoglio della città per il Arrighi garantisce la disponbilità del Comune.

Intanto il circolo Carrara centro

Una fase nella quale l'amministrazione dovrà e potrà essere protagonista, anche se la struttura è in gran parte proprietà privata, in forza dell'interesse collettivo che questo edificio riveste. La strada da percorrere è ancora lunga – conclude il Pd, ma le premesse per questo magnifico edificio, che fa parte integrante dell'identità della città e della memoria di molti che ricordano le importanti opere liriche rappresentate, appaiono finalmente positive".