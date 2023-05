Polemiche sullo show annullato La sindaca difende la città: "Caro Battista, ora si scusi con noi"

Non sono piaciuti ai carraresi i video social del comico Maurizio Battista che ha annullato lo spettacolo in programma per venerdì sera a Carrafiere definendo la location: una "zozzeria", un "garage" e anche un "posto indegno". Una serie di video i cui toni non sono piaciuti in primis alla sindaca Serena Arrighi, che in un altro post social chiede al comico scuse pubbliche. "Caro signor Maurizio Battista, dopo aver visto il suo video ammetto di essere rimasta sbigottita e amareggiata tanto per i toni quando per il contenuto –scrive la prima cittadina –. Come sindaca credo sia mio dovere mettere in chiaro alcune cose. come dice il nome stesso, Carrarafiere non si trova a Marina di Massa, bensì è un’eccellenza della nostra Marina di Carrara, secondariamente, come dice il nome stesso, la sua mission principale non è ospitare spettacoli, ma organizzare fiere. Ciononostante Carrarafiere si è sempre dimostrata una location perfetta anche per eventi di altro genere: il prossimo 9 settembre ospiterà un grande concerto di Francesco Gabbani, mentre nemmeno un mese fa sono stati migliaia gli appassionati che in quegli stessi capannoni da lei così duramente bocciati hanno partecipato ai concerti e agli show organizzati nell’ambito di Gamics Carrara e, volendo andare un po’ più indietro, potrei citarle tanti altri artisti di prima grandezza che si sono esibiti a Carrarafiere".

"Concludo dicendo che come sindaca mi aspetterei da lei delle scuse non solo nei confronti di chi ha acquistato un biglietto per il suo show, ma verso tutto il nostro territorio. Territorio che ha bellissimi teatri con cartelloni sempre di alto livello e che registrano molto spesso il tutto esaurito, compatibilmente con i suoi tanti impegni, la invito a tornare a Carrara, Massa, Marina di Carrara o Marina di Massa e assistere a uno dei numerosi spettacoli che qui abbiamo il piacere di ospitare per tutto l’anno".

Sulla questione interviene anche Davide Ronchieri, uno che è del mestiere: "Il mondo dello show business lo conosco bene - scrive - e non esiste al mondo che un vero professionista si comporti come lei. Posso anche immaginare cosa sia successo tra lei e i local promoter, ma ben poco a che vedere con l’acustica, a meno che non si porti dietro una produzione inadeguata o dei tecnici inesperti".

Alessandra Poggi