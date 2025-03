POLEMICHE SUI COSTI

Dal 2 al 4 maggio, com’è noto, tornerà ’Spino fiorito’ nel centro storico di Massa. In mostra le produzioni tipiche del territorio all’interno di un calendario ricco di eventi e iniziative. E’ la seconda volta che si tiene in piazza Aranci anzichè al Castello Malaspina, chiuso per lavori. L’iniziativa, presentata alla Tirreno Ct dal vice sindaco Andrea Cella, è stata contestata in Consiglio comunale dal partiti di opposizione Pd e Massa è un’altra cosa, che giudicano la spesa di 97mila euro "troppo elevata per una manifestazione che l’anno scorso si è rivelata un flop. Sono ben altre le priorità, come ad esempio la sistemazione delle strade o la cura dei versanti montani". In Consiglio era in votazione una variazione di bilancio che conteneva varie voci di spesa tra cui, appunto, ’Spino fiorito’. La varazione è stata approvata con 19 voti a favore e 7 contrari. La maggioranza ha difeso la manifestazione (comunque 2600 accessi agli stand nel primo evento della rinascita) che "non si tratta di una spesa ma di un investimento per promuovere le realtà enogastronomiche locali".