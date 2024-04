Polemiche per un ’post’ sulle cave

Autogol o una strana scelta di marketing ‘purché se ne parli’? Difficile dirlo, certo che il post pubblicato ieri sui social dalla pagina ufficiale dell’ambito turistico Riviera Apuana ha fatto discutere e storcere il naso a molti. Il giorno dopo la furia dei sindacati e delle istituzioni per quanto dichiarato dai rappresentanti del lapideo durante il servizio di ’Report’ su Raitre, nel primo giorno di protesta indetta da Cgil, Cisl e Uil e sindacati di categoria, la pagina dell’ambito turistico dedica un post con grande foto dall’alto di un versante di cava (nella foto) e un post di accompagnamento: "Vieni a scoprire Carrara, la capitale del marmo e luogo dei principali Musei dedicati! Qui, tra le maestose Alpi Apuane, il marmo è simbolo di storia millenaria, documentata da ricche collezioni museali, le quali offrono al visitatore un’immagine completa del più affascinante patrimonio locale. Tra le mura di antiche cave e moderne gallerie è possibile immergersi in un viaggio attraverso secoli di storia e tradizione: oggetti, sculture e materiali didattici danno voce alla cultura del marmo, sfruttando le nuove tecnologie audiovisive e informatiche. Scopri la Riviera Apuana Terra Scolpita". Il tutto invitando poi al link che rimanda al sito ufficiale. Una scelta non proprio azzeccata soprattutto per gli ambientalisti, e lo fa notare subito una nota guida tutistica locale, con un commento che mette in chiaro le cose: "Io non vorrei dirlo, ma un post del genere a pochi giorni della puntata di Report con l’inchiesta sulle cave di marmo... non è che sia una mossa così azzeccata a livello comunicativo e di promozione del territorio. Questo se la tempistica è casuale. Se invece è stato fatto come messaggio per riabilitare il mondo delle cave per venderlo ai turisti, allora è un vero e proprio autogol". Va detto che dopo alcune ore, e tanti commenti negativi, alla fine il post è stato rimosso dalla pagina.