Polemica sull'aeroporto: il sindaco Persiani smentito dal Polo progressista

Sui progetti riguardanti l’aeroporto le dichiarazioni del sindaco Persiani non corrispondono al vero". Lo dichiara il Polo progressista e di sinistra. "Non capiamo le motivazioni che hanno portato il sindaco ad affermare che in quell’area non sorgerà un centro commerciale. Abbiamo fatto accesso agli atti del progetto presentato dalla società svizzera TrueStar, risultata poi vincitrice, e pensiamo di poter affermare che nell’area dell’aeroporto sorgerà un centro commerciale. Riportando le testuali parole: “L’aeroporto includerà un outlet di moda sostenibile, dedicati a marchi di lusso“. E ancora. “La proposta include lo sviluppo di un aparthotel e di spazi ristorativi panoramici, progettati per offrire un’esperienza esclusiva ma accessibile“. In più: “L’outlet ospiterà anche spazi promozionali riservati alle eccellenze del territorio, come il marmo locale, la fonte Acquaviva, i porti turistici di Massa“. Outlet, ristorante, ospitalità riservata, promozione commerciale: ci sono tutti gli elementi che caratterizzano un centro commerciale".

"Forse è per il ’buon vicinato’ che il sindaco Persiani si è premurato di abbassare i toni e ha provato a stemperare un clima che si sta facendo su quello, e altri fronti, caldo. Purtroppo per lui il progetto di TrueStar dice altro e forse ne dobbiamo prendere tutti atto. Cittadini e Sindaco di Montignoso compresi".