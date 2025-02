Poesia, torna il premio letterario ’Candia-Il Gioiello’

Pronto il bando per il premio letterario ’Candia-Il Gioiello’ 2025 giunto alla 41ª edizione. Un premio ideato dal compianto Gian Lorieri per valorizzare il territorio e le colline del Candia e portato avanti con impegno dalla figlia Giovanna Lorieri, con il patrocinio di Regione, Comune di Massa, Confimpresa Massa Carrara. ’Il Gioiello’ è uno dei premi più longevi d’Italia e richiama poeti da tutte le località d’Italia. La nuova edizione non sarà più gestita da Giovanna Lorieri ma dall’associazione culturale Insieme, che subentra al ’Club Giovello’. L’associazione Insieme opera sul territorio da alcuni anni ed è molto sensibile alle iniziative che riguardano l’arte e la cultura a 360 gradi, soprattutto legate al territorio. "Invito tutti i poeti che ci hanno seguito fino a oggi – è il messaggio di Giovanna Lorieri – a proseguire e a partecipare al nostro premio. Il ristorante Gioiello resterà sempre la location del premio e nulla cambierà". Giovanna, infatti, sarà sempre presente non più come organizzatrice ma in veste onorifica per il grande lavoro che ha svolto in questi anni.

Il premio mantiene la sua linea originale. Si articola in due categorie: sezione A poesia in lingua italiana (tema libero); sezione B poesia a tema ’Uva e vino’ in lingua o in dialetto (con traduzione). Per aderire al premio è ammessa la partecipazione con una o due opere (massimo 60 versi) per entrambe le sezioni in due copie dattiloscritte da spedire a Premio letterario Il Gioiello, sede Tara Editoria, viale Eugenio Chiesa, 22 Massa. Il bando completo si trova sulla pagina https://www.facebook.com/profile.php?id=61572997787044 Premio letterario Il Gioiello.