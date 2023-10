Poesia in dialetto carrarese a Carrara: coinvolti i ragazzi delle scuole

E’ già partito, per il prossimo anno, il premio di “Poesia in dialetto carrarese”. All’interno della manifestazione ’Torano notte e giorno’, si avvia il Progetto scuola- dialetto. Come negli anni precedenti, anche per il prossimo anno “Torano Notte e Giorno” e l’organizzatore del premio di poesia in dialetto Ugo Ganapini hanno presentato, il “progetto-scuola dialetto”, per l’anno 2024. Il “Progetto”, è finalizzato alla riscoperta del linguaggio carrarese e alla partecipazione delle scuole al premio denominato ”Sot’ l’ Steda d’ Toran”. La premiazione si terrà nell’ambito della 26esima rassegna di arte e cultura, che si svolgerà a Torano dal 28 luglio al 13 agosto. Il premio non è a scopo di lucro ma è inteso a divulgare quella parlata dialettale, che viene a noi dai nostri avi, che è una realtà che rende al meglio i sentimenti, i ricordi, le tradizioni, il modo di vivere, in dialetto, di un passato remoto, che è pervenuto fino a noi per non dimenticarlo mai. L’organizzazione ringrazia e ricorda, che nella passata edizione del premio hanno partecipato 16 classi scolastiche e numerosi poeti adulti. Hanno vinto la classe quinta della ’Finelli’ con la Poesia “Diversi, diversi da chi?”, la terza del ’Frezza’ con la poesia “Sot l’ Steda d’ Toran”, la quarta delle Fglie di Gesù con la poesia ”Un Fium d’ parole”, mentre per la swezione adulti Antonietta De Maria Bonaldi con la poesia “N Bicer d’ Vita”, Mirco Del Vecchio con la poesia “bagsc-1906”, Marta Tongiani con la poesia “L Vec”. Organizzatore il Comitato “Pro Torano” che, visto l’entusiasmo, la grande partecipazione dei ragazzi, e dei poeti dialettofoni, che con le loro opere hanno decantato episodi passati, presenti, ma soprattutto quel sentimento e il ricordo di quell’idioma, di un popolo nobile Ligure Apuano, che non deve essere dimenticato.

Sarà cura dell’organizzatore di presentare più avanti, il programma definitivo dell’even to. Per informazioni tel. 3497321323