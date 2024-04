Podenzana, pronti gli sfidanti. Federica Fumanti contro Pinelli candidata per il centrodestra

Federica Fumanti sarà la candidata a sindaco di Podenzana, per il centro destra che a lei ha affidato il compito di sfidare il primo cittadino uscente Marco Pinelli. Le elezioni amministrative si avvicinano e cominciano ad arrivare le prime certezze nei Comuni lunigianesi. A Podenzana il sindaco Marco Pinelli, in corsa per il secondo mandato, sarà sfidato da una donna, che attualmente siede tra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale. La decisone è appena stata presa: la scorsa settimana si è svolta infatti la riunione dei coordinatori provinciali di Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d’Italia, durante la quale è stato deciso di convergere sulla figura di Federica Fumanti per le elezioni di giugno a Podenzana.

"Mettiamo in campo una candidatura importante e in grado di liberare Podenzana dal mal governo della sinistra – afferma Marco Guidi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia –, in questi anni da consigliere di opposizione la Fumanti ha portato avanti temi importanti per la sua città, come il trasporto pubblico e il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, oltre che un impegno rivolto al sociale e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Siamo certi che Federica Fumanti saprà portare anche a Podenzana il buon governo di Giorgia Meloni e del centro destra". Federica Fumanti è parte attiva nella politica lunigianese da anni: era scesa in campo alle elezioni amministrative di Aulla, nel 2017, nella lista di Giuliano Novelli, sempre targata Lega. Adesso si mette in gioco in prima persona, a Podenzana.

Le elezioni comunali del 2019 si erano svolte il 26 maggio e avevano visto, dopo Riccardo Varese, scendere in campo Marco Pinelli, con la lista ‘Noi siamo Podenzana’. Contro di lui Roberto Cervia, con la lista Forza Lega. Pinelli aveva vinto con 952 voti, Cervia ne aveva ottenuti 264. Il più votato, nel lista di Pinelli era stato proprio l’ex sindaco Varese, che aveva conquistato 270 preferenze ed era stato poi nominato vicesindaco.

Ancora una fumata nera invece per il centrodestra a Fivizzano dove ancora lo schieramento non è riuscito a trovare un candidato a sindaco per sfidare l’uscente Gianluigi Giannetti del Pd. Dopo la marcia indietro di Santini, che aveva rinunciato all’annunciata candidatura per motivi professionali e personali, i tentativi di trovare un altro nome non sono ancora arrivati al traguardo. Una nuova riunione convocata per ieri sera è slittata poi a oggi.

Monica Leoncini