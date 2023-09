"Pochi bambini al compleanno". Corsa per far felice la piccola Amira

I piccoli invitati disertano il compleanno della figlia e lei fa un post sul gruppo ‘Te lo dono con cuore apuania’ e rispondono decine di mamme. Oggi la piccola Amira compie 5 anni e mamma Stella Zollo per rendere speciale questa data da mesi aveva affittato la sala di Cà Michele a Bonascola, ma dei circa trenta tra bambine e bambini che aveva invitato al compleanno avevano conferma solo in cinque.

Mamma Stella alla piccola Amira aveva promesso che avrebbe avuto un compleanno come lo scorso anno, con tanti bambini con cui giocare e trascorrere insieme la giornata di festa tra le altalene di Cà Michele. Una promessa è una promessa si dice, e il cuore di mamma è sempre grande. E così Stella non si è persa d’animo e pur di regalare alla bambina la festa dei suoi sogni ha pensato come trovare velocemente dei bambini.

Ha aperto Facebook e ha scritto un post che ha definito urgente sul gruppo solidale ‘Te lo dono con cuore apuania’ per reclutare un esercito di piccoli invitati. "Domani, domenica 24 a Ca’ Michele (oggi, ndr) dalle 15 in poi si terrà il compleanno della mia bimba che compie 5 anni – recita il post –. Siccome quasi tutti i bambini che lei aveva invitato praticamente non verranno, ora è disperata al pensiero di avere una bellissima festa e nessuno con cui condividerla. Allora ci penso io: mamme, zie, nonne venite a me!"

"Sarei grata – prosegue nel post – a chiunque volesse passare con i bimbi facendo una sorpresa alla mia bambina. Non chiedo niente, solo un po’ di compagnia per mia figlia". Il post in pochi minuti ha raggiunto 480 like e scatenato più di 220 commenti di mamme, zie e nonne che hanno accettato di buongrado l’invito alla festa di compleanno di Amira. E così da cinque invitati mamma Strella si è ritrovata con un esercito di bambini e bambine che oggi andranno a Cà Michele per festeggiare i cinque anni di Amira, che all’oscuro del post della mamma si troverà circondata da decine di inviati a sorpresa.

"La sala era già stata prenotata da tempo e stavo male al pensiero di vedere la bambina triste perché sarebbero venuti pochi amichetti – racconta mamma Stella raggiunta telefonicamente dal nostro giornale –, le avevo promesso una bella festa con tanti bambini con cui giocare. E poi avevo già comprato tutto il cibo. Non pensavo che al mio post rispondessero così tante persone, sono felice che ci saranno tanti invitati al compleanno di Amira". Così il sogno della piccola di avere altri bimbi al compleanno sarà esaudito, grazie alla determinazione della mamma Stella.

Alessandra Poggi