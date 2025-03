Più di mille firme in un solo giorno

Prosegue a spron battuto la raccolta di firme per fermare l’ampliamento del porto di Carrara. Già nel primo giorno erano state raccolte più di mille firme. Sono gli operatori del turismo apuoversiliese ad essersi mobilitati per far sentire la propria voce a Roma inviando una petizione contro l’ampliamento dello scalo. La decisione era stata presa durante un’assemblea a Villa Bertelli convocata dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi con le categorie economiche e le associazioni apuoversiliesi per concretizzare le modalità di azione nel difendere il territorio, l’ambiente e l’economia turistica rispetto al progetto di ampliamento del porto di Carrara. E’ stata lanciata anche una petizione su Change.org al link https://chng.it/xwjStfvVz8.