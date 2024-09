"Più attenzione per i pendolari". Appello del Comune a Trenitalia

"Serve più attenzione per i pendolari di Massa da parte di Trenitalia ed Rfi". Lo chiede a gran voce l’amministrazione comunale a causa dei disagi che saranno provocati sulla tratta con i lavori di manutenzione straordinaria della linea ferroviaria Firenze-Pisa. Lavori, peraltro, comunicati "solo in questi giorni" e previsti dal 30 settembre al 22 dicembre. Tre mesi circa che si preannunciano di fuoco, secondo quanto riporta l’amministrazione di Massa.

"Gli interventi avranno un impatto significativo sull’esercizio ferroviario delle linee Firenze-Pisa, Tirrenica e Pontremolese, con modifiche agli orari che comporteranno un anticipo di almeno 8 minuti per i treni verso Firenze e un posticipo analogo per quelli in direzione di Parma. Ciò comporterà ritardi significativi sui treni in partenza e in arrivo, coincidenze comprese, nella nostra città. Lavori che avrebbero potuto essere pianificati con largo anticipo e magari svolti in periodi estivi con minori impatti, anziché imposti ai cittadini senza un’adeguata e tempestiva programmazione. E’ essenziale prestare maggiore attenzione alle esigenze quotidiane dei pendolari e dei cittadini di Massa e provincia, già provati da anni di disagi e inefficienze nel sistema di trasporto pubblico".

La richiesta del Comune ad Rfi e Trenitalia è che "il piano straordinario appena fornito includa non solo i nuovi orari ma anche tutte le misure di mitigazione per ridurre al minimo e in tempo utile i disagi per i cittadini. Vorremmo anche sapere se sia stata effettuata una verifica puntuale delle corrispondenze tra treni e bus nella stazione di Massa e un’analisi approfondita dei disservizi previsti, con soluzioni concrete che tutelino gli utenti" e conclude chiedendo di mettere al primo posto "interventi significativi per colmare le carenze infrastrutturali della tratta ferroviaria Pisa-Massa Carrara-Pontremoli".